Tot 10 jaar cel voor aanslagen op werknemers fruitbedrijf: 'Ze leefden in doodsangst'

Omroep Gelderland publiceerde in februari een documentaire over de zaak:

Een van hen kreeg jeugddetentie, omdat hij nog minderjarig is. Verder legde de rechtbank gevangenisstraffen van anderhalf jaar, 2 jaar, 4 jaar, 7 jaar, 8 jaar en 10 jaar op.

De rechtbank noemde de aanslagen zeer heftig. "Het gevaar was groot. Er hadden mensen kunnen overlijden." Omdat de daders er niet op uit waren dat er doden zouden vallen, werden ze vrijgesproken van poging tot moord of doodslag.

De impact van de incidenten is enorm, schetste de rechtbank. "Veel gezinnen hebben in doodsangst geleefd omdat zij op ieder willekeurig moment slachtoffer zouden kunnen worden."

De aanslagen vonden vaak 's nachts plaats terwijl de betrokken gezinnen lagen te slapen. Twee bewoners uit Hedel wisten maar net te ontkomen toen hun boerderij in vlammen opging.

De rechter veroordeelde zeven mannen tot straffen van anderhalf tot tien jaar cel. Zij hebben volgens de rechtbank mortierbommen gegooid naar woningen en brand gesticht. De zwaarste straf was voor een 21-jarige man die uitvoerders ronselde, adressen doorgaf en zwaar vuurwerk regelde. Hij was de schakel naar de vermoedelijke opdrachtgever, zijn halfbroer.

De rechtbank in Arnhem heeft een groep jonge verdachten veroordeeld voor een reeks aanslagen op huizen van werknemers van fruitbedrijf De Groot uit Hedel.

De incidenten bij het fruitbedrijf begonnen in 2019 na de vondst van 400 kilo cocaïne tussen de bananen. Nadat de partij aan de politie was overhandigd, werd het bedrijf afgeperst. Toen het Openbaar Ministerie per ongeluk een lijst met adressen van werknemers verspreidde, begon ook het geweld.

In totaal worden een kleine twintig incidenten gelinkt aan de afpersing bij De Groot. Het gaat onder andere om brandstichtingen, beschietingen en vuurwerkbommen bij huizen van (oud-)werknemers en familieleden van de directie.

Het aantal verdachten is al net zo omvangrijk als het aantal incidenten: de politie pakte zo'n 25 verdachten op. Het zijn merendeels jongens van begin twintig, volgens justitie geronseld om de aanslagen uit te voeren. Ze werden verleid met groot geld, maar hebben volgens het Openbaar Ministerie "op wat schamele centen na" nooit iets gekregen.

Undercover

De vandaag veroordeelde dadergroep was verantwoordelijk voor een deel van het geweld. Zij waren betrokken bij aanslagen in Tiel, Rosmalen, Breda, Vlijmen, Kerkdriel en Hedel, eind 2020. Twee nieuwe aanslagen in Hilversum konden op tijd worden verijdeld.