Vaccinatieplicht 60-plussers sneuvelt in Duitse Bondsdag

De bedoeling was dat iedereen ouder dan 60 jaar half oktober verplicht een herstel- of vaccinatiebewijs zou moeten hebben. Ongevaccineerden in de leeftijdsgroep 18 tot en met 59 jaar zouden zich verplicht moeten laten informeren over een vaccinatie.

Zorginstellingen

In Duitsland geldt wel een vaccinatieplicht voor medewerkers van zorginstellingen. Zij moeten sinds 15 maart aantonen dat ze zijn ingeënt of zijn hersteld van corona.

Ruim driekwart van alle Duitsers is minimaal twee keer ingeënt. Inmiddels is de vaccinatiecampagne nagenoeg tot stilstand gekomen.