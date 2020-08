Immers vindt binnen week nieuwe club, tekent bij eerstedivisionist NAC

Lex Immers heeft binnen een week een nieuwe voetbalclub gevonden. De 34-jarige Hagenaar tekent een contract voor twee jaar bij eerstedivisionist NAC Breda.

Vorige week werd het contract van Immers bij ADO Den Haag per direct met wederzijds instemmen beëindigd. Daarvoor werd geen reden gegeven. Sindsdien was de aanvallende middenvelder transfervrij.

Voorliefde voor Den Haag

In 2007 maakte Immers zijn debuut in het eerste van ADO. Dat is de club waar hij altijd een voorliefde voor heeft gehad en waar hij van jongs af aan supporter van is geweest. Hij speelde er acht seizoenen en kwam tot 258 wedstrijden. Daarin scoorde hij 49 keer.

Toch is het niet de eerste keer dat Immers vertrekt uit Den Haag. In 2012 maakte hij een transfer naar Feyenoord. Daarna maakte hij ook uitstapjes naar Cardiff City en Club Brugge, om vervolgens weer terug te keren in de Hofstad. De laatste jaren was Immers samen met Tom Beugelsdijk, die eerder ook al vertrok uit Den Haag, een van de bepalende gezichten bij ADO.

Immers moet nog medisch gekeurd worden bij NAC en zal maandagmiddag direct aansluiten bij de groepstraining van zijn nieuwe ploeg.