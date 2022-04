Formule 1 terug op de plek waar die twee jaar geleden abrupt tot stilstand kwam

Na twee jaar afwezigheid is de Formule 1 deze week terug in Australië. De laatste keer dat er ook daadwerkelijk is geracet in Melbourne, is zelfs drie jaar geleden. Hoe zat dat ook alweer? NOS-verslaggever Louis Dekker weet het nog goed. In maart 2020 is Albert Park het decor voor de openingsrace van het seizoen. De teams hebben de auto op orde, de coureurs zijn voorbereid en het publiek staat klaar bij het hek, maar er wordt geen meter gereden. Vlak voor de eerste training besluit de organisatie om de stekker eruit te trekken. De reden is bekend: het coronavirus. Worsteling met het virus Terwijl Mark Rutte in Nederland de eerste coronamaatregelen aankondigt, draait de Formule 1-motor volop. De testdagen in Barcelona zijn achter de rug en het hele circus verkast naar Australië voor de eerste Grand Prix van het jaar. Dekker reist zoals gepland, maar met gemengde gevoelens af naar Melbourne. "Ik heb daar wel een week flink mee geworsteld. Ga ik wel, ga ik niet?", herinnert hij zich. "Ik heb ook kinderen en mensen om mij heen die zich zorgen maken. Maar als iedereen zegt dat het veilig is, er in Australië niet zoveel aan de hand is en de juiste voorzorgsmaatregelen genomen zijn, stap je toch maar in. Maar een bizarre periode was dat wel."

Groeten uit Melbourne by night. De stad waar bijna iedereen die Formule 1 beroepsmatig volgt aanwezig is, maar eigenlijk niet meer wil zijn. Morgenochtend hier ook crisisoverleg. Gaat de Grand Prix nog door? Lijkt me niet. Of nog een dag de niets aan de hand show? #AustralianGP pic.twitter.com/s5Vt8NZ3tN — L⭕️🏎⭕️UI (@LouisDekkerF1) March 12, 2020

Zo ervaren de coureurs op het circuit dat ook. Tijdens de mediasessies op donderdag wordt de aanwezige pers gevraagd netjes twee meter afstand te houden. Maar dat die journalisten schouder aan schouder staan, in een veel te kleine ruimte en vier coureurs op een veel te smal bankje naast elkaar zitten, schetst de bizarre situatie van dat moment. "Het beangstigt me dat we hier met zijn allen bijeen zijn", zegt Lewis Hamilton, een van de coureurs op dat bankje. "Wat doen we hier eigenlijk? We gedragen ons alsof het een normale dag is, maar dat is het niet. Ik ben geschokt dat we hier nog denken te gaan racen."

De vier coureurs op het bewuste bankje - EPA

Het is het startschot voor een nacht lang vergaderen. Coureurs, teambazen, de leiding van de FOM (het management van de Formule 1) en de leiding van autosportbond FIA. Opvallend is de afwezigheid van twee belangrijke mensen. Zo zit Chase Carey, destijds voorzitter van de Formule 1, in Vietnam om te proberen de eerste Grand Prix van Hanoi te redden. Eigen wereldje Jean Todt, dan de voorzitter van de FIA, maakt het nog bonter. Hij is bij het gala van een businessclub, terwijl er in Melbourne een beslissing genomen moet worden over het wel of niet doorgaan van de race. "Het leek wel of ze verrast waren", zegt Dekker. "Alsof ze in hun eigen wereldje zaten. Er lag geen scenario klaar. Als de mensen die je verwacht op een persconferentie er niet zijn, dan valt er weinig meer te redden."

Merci à @olivier593002 et toute l’équipe du Hainaut Business Club pour leur accueil aujourd’hui à Valenciennes. J’ai apprécié de partager mon expérience avec les membres de ce dynamique réseau de chefs d’entreprise pic.twitter.com/Evn5thHhw7 — Jean Todt (@JeanTodt) March 12, 2020

Als op vrijdag bekend wordt dat er positieve gevallen zijn bij de teams van McLaren en Haas, lijkt het voor iedereen wel duidelijk: de race kan niet doorgaan. Maar op de regionale televisie wordt nog verkondigd: "All systems go." Kortom: het gaat door. Mercedes legt bom De fans komen richting Albert Park en na een paar uur is het dringen geblazen voor de toegangspoorten. Van afstand houden is geen sprake. Terwijl er naar de fans gecommuniceerd wordt dat de eerste training wordt uitgesteld, legt Mercedes een bom onder het raceweekend. Het team vindt het onverantwoord om, gezien de omstandigheden, te gaan racen. Als niet veel later ook de helikopter van Formule 1-baas Carey op het circuit landt, volgt de persconferentie met het onvermijdelijke nieuws: er gaat een streep door de Grand Prix van Australië.

Publiek dat voor de GP Australië 2020 al was toegestroomd - EPA

De woede bij de fans is groot. Niet om het afblazen, wel om de communicatie vanuit de Formule 1. "Iedereen had er begrip voor dat het niet doorging. Maar als de organisatie 's ochtends op de televisie zegt dat het nog doorgaat en je in de situatie zit dat je eigenlijk afstand moet houden, maar het dringen is voor de poort, dan hebben mensen daar geen begrip voor. Het was een gênante vertoning. De snelste sport ter wereld leek niet voorbereid op vertraging," blikt Dekker terug. Nieuwe uitdagingen Nu, ruim twee jaar later, keert het racecircus eindelijk terug in Melbourne en uitgerekend hier komt de sport weer voor een vertragingsuitdaging te staan. Van drie teams dreigt de vracht te laat aan te komen, wat serieuze consequenties zou kunnen hebben voor het doorgaan van de race. Gelukkig voor alles en iedereen in Australië komt het hoogstwaarschijnlijk goed: de spullen worden van de boot gehaald en met twee spoedvluchten van Singapore naar Melbourne gevlogen. "Logistiek is op dit moment de achilleshiel van de Formule 1", vertelt Dekker. "We gaan van Australië naar Italië, van Bakoe naar Canada. Het begint te kraken."

