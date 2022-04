Canadese wint de World Press Photo 2022 met deze foto

De foto is genomen op 19 juni 2021. "Het voelde als een begrafenis, omdat de hele gemeenschap rouwde", zegt fotograaf Bracken tegen Nieuwsuur. "Het regende en het was somber en triest."

De kostscholen werden in de 19e eeuw opgericht om inheemse kinderen te assimileren. Ze kregen daar vaak te maken met fysiek en seksueel misbruik. Velen stierven door mishandeling, verwaarlozing of ziekte. Vorig jaar zomer werd er bij de kostschool een massagraf ontdekt met meer dan 200 ongemarkeerde graven van kinderen.

De kleding is opgehangen door de inheemse gemeenschap Tk'emlúps te Secwépemc en herdenkt de kinderen die zijn gestorven tijdens hun verblijf op een katholieke kostschool in het Canadese Kamloops.

De World Press Photo bekroont jaarlijks de beste fotojournalistiek en documentairefotografie van het afgelopen jaar. Er is dit jaar voor een nieuw model gekozen: vorige maand werden er op zes continenten al winnaars uitgeroepen in vier categorieën. Uit deze 24 winnaars werden vandaag de vier beste fotografen bekendgemaakt. Bracken en de andere drie winnaars ontvangen een geldprijs van 5000 euro en een award.

"Krachtig, beklijvend, meeslepend, gedenkwaardig, emotioneel, prachtig", zijn de woorden die juryvoorzitter Rena Effendi gebruikt om de foto te beschrijven. "Het is een foto waar je niet makkelijk aan voorbij kunt gaan, en die je niet makkelijk zal vergeten. Vaak zie je dat de winnende foto een luid moment uitdrukt. Maar dit is een stil moment, een stil moment van afrekening. En de stilte van dat moment spreekt op een luide manier tot ons allen."

Naast de prijs voor beste foto is er ook een prijs voor het beste fotoverhaal, het beste langdurige project en een open format categorie voor bijvoorbeeld korte documentaires of fotocollages.

Vorig jaar won de Deense fotograaf Mads Nissen de World Press Photo met zijn foto The First Embrace. De foto, genomen midden in de pandemie, toont een 85-jarige vrouw die voor het eerst in vijf maanden omhelsd wordt door een sociaal werker.

De winnende foto's van dit jaar zijn vanaf 15 april te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.