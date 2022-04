Gesteggel over iconisch Maradona-shirt: veilt Sotheby's het verkeerde exemplaar?

De historische dribbelgoal én de treffer met 'de hand van God' op het door de Argentijnen gewonnen WK van 1986 zijn absolute voetbalhistorie.

Zeker dat hands-doelpunt is in Engeland in het collectieve sportgeheugen gegrift. De uitschakeling in de kwartfinale deed extra pijn omdat de Falkland-oorlog nog vers in het geheugen lag.

Bericht uit Argentinië

Sotheby's verwachtte dan ook een bedrag van ongeveer vier miljoen euro te gaan ontvangen voor het shirt.

Steve Hodge, Engels international van weleer, ruilde na de wedstrijd van shirt met Maradona en is de huidige eigenaar. Het shirt was lang te bewonderen in het voetbalmuseum in Manchester, maar wordt nu te koop aangeboden.

Bekijk hieronder de doelpunten van Maradona in de wedstrijd tegen Engeland.