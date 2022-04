Olympisch zwemkampioene MacNeil neemt gas terug vanwege mentale problemen

De Canadese Maggie MacNeil zal deze zomer haar wereldtitel op de 100 meter vlinderslag langebaan in Boedapest niet verdedigen. MacNeil kampt met mentale problemen en angstaanvallen na haar gouden olympische race op diezelfde afstand van afgelopen zomer in Tokio.

Onoverwinnelijk

Bij de Gemenebestspelen, eind juli in het Britse Birmingham, hoopt ze weer van de partij te zijn op de individuele nummers. "Ik dacht altijd dat ik onoverwinnelijk was. Tijdens mijn schooltijd was alles dik in orde, maar het afgelopen jaar was toch wel moeilijk voor mij", aldus MacNeil.

"Na de Spelen worstelde ik lange tijd met mezelf en nu realiseer ik me dat dat niet erg is. Veel atleten gaan door dit proces. Het is moeilijk om aan de top te blijven en druk werd mij te veel. Ik heb een rustige zomer nodig."