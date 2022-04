Vanavond op tv: Uitleg De Jonge • Reconstructie Marioepol • De World Press Photo 2022

Prangende vragen aan minister De Jonge over mondkapjesdeal Hoe intensief heeft minister Hugo de Jonge zich bemoeid met de omstreden mondkapjesdeal? Is hij er medeverantwoordelijk voor dat de overheid miljoenen euro's is kwijtgeraakt aan ondernemer Sywert van Lienden voor onbruikbare mondkapjes? Waarom heeft hij gezegd dat hij niet bij de deal betrokken was en heeft hij met die bewering de Tweede Kamer niet verkeerd geïnformeerd? Het zijn maar een paar vragen die de huidige minister voor Volkshuisvesting vandaag in de Tweede Kamer moet beantwoorden over zijn vorige functie als minister van Volksgezondheid in de coronacrisis. Vanavond een uitgebreid verslag en de analyse. Volg het debat live via deze link of lees het liveblog.

Reconstructie bombardement theater Marioepol Het is mogelijk de grootste oorlogsmisdaad tot nu toe in de oorlog in Oekraïne: het bombardement op het theater in Marioepol op 16 maart. Volgens de lokale autoriteiten kwamen er 300 mensen - die daar schuilden - om het leven. Toch is er nog veel onduidelijk. Er zijn geen journalisten en maar weinig beelden. Nieuwsuur reconstrueerde de toedracht aan de hand van ooggetuigen en de beschikbare beelden.