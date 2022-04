Politie gebruikte in vorig jaar meer geweld, verband met coronaspanningen

De politie heeft het afgelopen jaar bij 18.477 incidenten geweld gebruikt. Dat zijn er ongeveer 2000 meer dan in 2020, schrijft de politie in een rapportage over geweldgebruik vorig jaar.

De toename wijt de politie mede aan de spanningen die de coronamaatregelen met zich meebrachten. "We doen ons werk in een samenleving waarin ongenoegen is en gezag ook steeds vaker ter discussie staat. Dat zie je terug in de aard van de incidenten", zegt portefeuillehouder geweld Frank Paauw in de rapportage.

In totaal noteerde de politie 14.980.803 incidenten waar agenten bij werden ingezet. Slechts in een fractie daarvan, 0,12 procent, werd door de agenten geweld gebruikt. De Politie Eenheid Den Haag noteerde de meeste incidenten met geweldsinzet: 2911.

Wapenstok, traangas en waterwerper

Dat de toename in ieder geval deels met verzet tegen coronamaatregelen te maken had, blijkt ook uit de middelen die werden ingezet. De politie zag een opvallende stijging in het gebruik van de wapenstok (de korte, lange en uitschuifbare), de waterwerper, traangas en de bereden politie; allemaal middelen die vooral bij demonstraties worden gebruikt.

Vorige week werd al bekend dat de spanningen in coronatijd tot een toename van het aantal rechtszaken had geleid, onder meer voor het gebruik van geweld tegen de politie.