De uitzending van 31 augustus

Criminelen kunnen in de opslagruimten redelijk anoniem (en zonder veel sporen na te laten) hun gestolen spullen stallen. Vanavond een reportage.

Vaker dan verwacht maken criminelen gebruik van opslagruimten die overal in Nederland makkelijk te huur zijn. Dat blijkt uit het met Nieuwsuur gedeelde rapport Black Box van de taskforce Mobiel Banditisme. Die speciale opsporingseenheid speurt naar rondtrekkende criminele bendes die zich schuldig maken aan allerlei verschillende misdrijven.

Alle zomervakanties voorbij

Vanaf vandaag is de zomervakantie voor alle regio's officieel voorbij en gaan alle leerlingen weer naar school. We spreken vanavond met onderwijsminister Arie Slob. Vanochtend zei hij in het AD dat een corona-uitbraak op een school geen gevolgen zal hebben voor het hele onderwijs en dat er geen landelijke mondkapjesplicht komt.

Maar hebben scholen zo wel genoeg handvatten om op een veilige manier onderwijs te geven? Wat is de invloed van het virus op het niveau van het onderwijs en hoe zorgen we dat scholen op een verantwoorde manier open kunnen bij een eventuele nieuwe lockdown? We bespreken het vanavond met Arie Slob.