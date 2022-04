Fries VVD-Statenlid twitterde nepnieuws op naam van andere partij

Een Fries Provinciale Statenlid van de VVD heeft de laatste weken getwitterd met een nep-account op naam van een andere partij. Durk Pool gaf zich op dat account lid uit voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Hij volgde verschillende journalisten en verspreidde nep-nieuws.

"Dit gaat te ver in tijden van fakenews", reageert fractievoorzitter Sijbe Knol van de FNP bij Omrop Fryslân. Vooralsnog zegt Knol geen aangifte te willen doen. Wel heeft hij een klacht ingediend bij de griffie.

Pool geniet in de provinciale politiek van Friesland een zekere bekendheid als 'Mr. Lelylijn', omdat hij eerder op Twitter continu de aanleg van een rechtstreekse spoorlijn tussen Lelystad en Groningen bepleitte.

De Leeuwarder Courant meldt nu dat hij ook de nepaccount @fnpfoarfryslan had geopend. Daarmee nam hij stelling in de discussie over het weren van wolven in Friesland. Ook zocht hij actief journalisten op via het account.

Integriteit op het spel

De FNP ontdekte het account toen er klachten binnenkwamen over uitspraken die van de partij afkomstig leken. Een lid van de partij zegde zijn lidmaatschap op naar aanleiding van wat het Statenlid op Twitter schreef.

Een IT-specialist wist te achterhalen dat Pool achter het account zat. Knol zegt geschrokken en diep teleurgesteld te zijn en daarom officieel een melding te hebben gemaakt bij de provinciale griffie van wantoestanden. "Dit gaat over integriteit", stelt de FNP op Twitter, zeker in tijden van 'sabeare-nijs', nepnieuws.

Durk Pool zelf zegt in de Leeuwarder Courant dat de actie als een soort grapje was bedoeld. "Er zit wat frustratie over de wolven en dan doe je zulke dingen", aldus Pool. "Het had niet gemoeten. Verder wil ik er niet te veel over zeggen."