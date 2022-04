Het busje van een glazenwassersbedrijf stopte uiteindelijk in Sassenheim waarna de verdachte te voet ervandoor ging. De bestuurder is nog voortvluchtig. Er is onder meer een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de verdachte.

Een agent is na de achtervolging ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.