Al een jaar aan neerslag gevallen in Sydney, evacuaties aangekondigd

Australië blijft maar geteisterd worden door extreme regenval. In Sydney is in ruim drie maanden tijd al de hoeveelheid neerslag gevallen die normaal in een jaar tijd valt. Vannacht moesten vanwege overstromingen lagergelegen delen van de stad worden geëvacueerd.

Bewoners van een verzorgingstehuis moesten vannacht halsoverkop hun woning uit vanwege de extreme regenval. In het noordwesten van de stad werd een man door het water meegesleept, maar reddingswerkers wisten hem te redden. Op sociale media zijn beelden te zien van omgevallen bomen en voertuigen die overstroomde straten proberen te berijden.

De autoriteiten waarschuwen dat enkele rivieren buiten hun oevers kunnen treden. Naar verwachting zal de Warragamba Dam, de belangrijkste waterbron van Sydney, morgen overstromen.

Een paar weken geleden werden de deelstaten Queensland en New South Wales, waar Sydney in ligt, hard getroffen. Door het extreme weer kwamen 21 mensen om het leven. Deskundigen noemen klimaatverandering als oorzaak van de ramp. Een verwijt van zowel de experts als de slachtoffers is dat de Australische regering te weinig aandacht daarvoor heeft.