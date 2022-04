Het geheim van Leicester, waar investeren in clubcultuur de toverformule blijkt

Door de stad wandelt een groep boeddhisten in oranje gewaden. In kleermakerszit nemen ze plaats rond het standbeeld van Vichai Srivaddhanaprabha. Daar staat hij, in het brons gegoten. Met het duimpje omhoog, precies zoals ze de Thaise eigenaar van Leicester City kennen. Vichai was de man die dromen waarmaakte. Door met een degradatiekandidaat in 2016 kampioen te worden van de kapitaalkrachtige Premier League. PSV speelt donderdagavond zijn kwartfinale in de Conference League tegen een club die de grootste voetbalcompetitie ter wereld betoverde. "De kans om Elvis Presley levend terug te vinden, was even groot", zegt Rob Tanner, die het wonder van Leicester als lokale sportjournalist van dichtbij meemaakte. Grootst denkbare drama Opmerkelijk is ook dat de club zich in de jaren daarna wist te handhaven in de subtop van het Engelse voetbal. Zelfs nadat zich twee jaar na de grote euforie het grootst denkbare drama in de clubhistorie had voltrokken. Op 27 oktober 2018 vertrekt Vichai na een thuiswedstrijd van Leicester City tegen West Ham United per helikopter uit het stadion, wat nog geen halve minuut later een fatale vlucht zou blijken. Clubicoon Gary Lineker, presentator van Match of the Day, betuigt zijn medeleven.

That was the most difficult @BBCMOTD I’ve ever hosted. Thoughts are with everyone at Leicester City. A terrible tragedy. Heartbreaking. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) October 27, 2018

"Heb je de vlaggen en sjaals gezien buiten het stadion? Het was de zwartste dag in de geschiedenis van de club. Iedereen besefte: the boss is gone. Gelukkig is zijn zoon uit hetzelfde hout gesneden", vertelt Tanner. Maar wat is dan het geheim van Leicester City? "Het warme gevoel van Leicester zal blijven", denkt Tanner. "De fans zijn er altijd geweest, in goede en slechte tijden. De dame die de wasjes doet en de materiaalman zijn er al sinds de jaren negentig. Het zijn allemaal nog steeds diezelfde warme mensen die vragen hoe het met je gaat."

Toch kwam er veel op die familieclub af, na het volstrekt onverwachte kampioenschap. En in het begin leek dat helemaal verkeerd uit te pakken, merkte Tanner. "De club was er financieel niet klaar voor. Champions League spelen. Clubs meldden zich voor hun spelers. Ze verloren N'Golo Kanté en bijna Jamie Vardy. In het tweede seizoen na het kampioenschap begon de club hoeveelheden geld te spenderen die het nooit eerder had gehad." Identiteit Het uitgavenrecord werd in een paar weken gebroken. Leicester gedroeg zich plots als Manchester City en Chelsea, grootmachten in Engeland die al bekendstonden om hun grenzeloze investeringsdrang. Dat kon niet lang goed gaan, drong het tot de club door. "De mindset van de club veranderde. Er kwam een realistischer zelfbeeld: we zijn geen onderdeel van de grote zes, we hebben ook geen grote achterban." Leicester kiest een duurzamer beleid, gebaseerd op scouting, opleiding en doorverkopen. "Denk aan shoppen in een andere supermarkt dan de topclubs, maximaal dertig miljoen uitgeven per speler, het identificeren van jong talent en accepteren dat er ieder seizoen een grote speler vertrekt", vertelt Tanner. "Zo vond Leicester haar identiteit."

Coach Leicester City lacht om Van Gaal-opmerking: 'Tja, Louis hè' - NOS

Directeur voetbalzaken Jon Rudkin en trainer Brendan Rodgers zetten die lijn vandaag de dag nog steeds door. Bij Leicester wanen ze zich sinds de successen niet bij een topclub. "Ze voelen zich comfortabel op deze manier." In Leicester wordt vooral geïnvesteerd in de maatschappelijke basis van de club. Zoals beloofd zet zoon Aiyawatt Srivaddhanaprabha daarmee het werk van zijn vader voort. Hoewel Vichai haast niet verder af kon staan van de 'working class' fans, wiens club hij uit de misère trok toen hij in 2010 de club overnam, veroverde hij met al zijn miljarden toch al snel de harten van de mensen. Simpelweg door oog te hebben voor de cultuur van de club. Liefdadigheidswerk "Ze kwamen uit Thailand en begonnen te investeren, maar koesterden de geschiedenis van de club", aldus Tanner. "Ze herkenden het mouwen opstropen van de inwoners van Leicester en raakten betrokken bij maatschappelijk werk in de stad. Voetbalfan of niet, iedereen heeft op een bepaalde manier wel iets gemerkt van het liefdadigheidswerk." Met als eerbetoon aan Vichai een standbeeld, dat sinds deze week voor de ingang van het King Power-stadion over de club waakt.

Images as Leicester City’s football family came together on Monday for the inauguration of the Khun Vichai Srivaddhanaprabha statue 📸 — Leicester City (@LCFC) April 5, 2022

Doelman Kasper Schmeichel is nog overgebleven van het kampioensteam van zes jaar geleden. Spits Vardy kampt met knieklachten en is er tegen PSV sowieso niet bij en Marc Albrighton is zijn plek in de basis op zijn oude dag ook lang niet zeker meer. Manager Claudio Ranieri werd een halfjaar na de titel ontslagen en versleet sindsdien nog vijf clubs. Maar hun namen gaan voor altijd de geschiedenisboeken in als de helden die de club hebben gemaakt zoals die nu is. En voor altijd blijft. Tanner: "Er zullen geen grote veranderingen komen, omdat de mensen rondom de club niet veranderen. Het is een familieclub."