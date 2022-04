Armenië en Azerbeidzjan gaan praten over vrede in Nagorno-Karabach

Armenië en Azerbeidzjan hebben afgesproken om vredesonderhandelingen te gaan voeren over Nagorno-Karabach, de regio waar de twee landen onder meer eind 2020 een korte maar hevige oorlog uitvochten. Dat is de uitkomst van gesprekken in Brussel tussen premier Pasjinian van Armenië en de Azerbeidzjaanse president Alijev.

De twee hebben ook afgesproken om voor het eind van de maand samen een commissie op te richten die een rol krijgt bij de afbakening van de grens. De regio Nagorno-Karabach ligt tussen de twee landen in. De laatste oorlog duurde zes weken. Er vielen meer dan 6500 doden en volgens Amnesty International zijn door beide partijen oorlogsmisdaden gepleegd.

Azerbeidzjan veroverde in het conflict gebieden die het in de jaren 90 was kwijtgeraakt. De strijdende partijen kwamen uiteindelijk tot een akkoord, waarna een staakt-het-vuren volgde. Rusland stuurde daarop een vredesmacht naar de regio.