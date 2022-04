Van Gerwen profiteert in Premier League van coronabesmetting Anderson

Darter Michael van Gerwen is nu al zeker van de halve finales donderdagavond in de negende speelronde van de Premier League. De Brabander had in de kwartfinales in Leeds aan moeten treden tegen Gary Anderson, maar de Schot heeft zich afgemeld na een positieve coronatest.

De tweevoudig winnaar van het prestigieuze toernooi voelde zich niet helemaal lekker en besloot zich te laten testen met alle gevolgen van dien. Van Gerwen wint het duel met Anderson reglementair met 6-0 en speelt in de halve finales tegen Michael Smith of Peter Wright.

De andere deelnemers aan de Premier League of Darts 2022 zijn Gerwyn Price en Jonny Clayton uit Wales en James Wade en Joe Cullen uit Engeland.