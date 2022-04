Europees avontuur basketballers ZZ Leiden eindigt in Istanbul

De basketballers van ZZ Leiden hebben zich niet geplaatst voor de finale van het toernooi om de Europe Cup. In Leiden was Bahcesehir al met 77-71 te sterk en in Istanbul wonnen de Turken met 90-82.

Leiden had na Den Bosch in 1979 de tweede Nederlandse club willen worden in een Europese finale.

Voorsprong verdampt

De start van Leiden was veelbelovend. De ploeg van coach Geert Hammink nam in de afgeladen Ülker Arena de leiding (2-9), maar zag die voorsprong snel verdampen. De ervaren Turken leidden aan het einde van het eerste kwart met 25-19 en een kwart later liepen ze uit naar 46-38.

Leiden, dat in de eerste groepsfase ook al twee keer van Bahcesehir verloor, zag de Turken almaar afstand nemen. Aan de hand van topschutter Jhonathan Dunn (21 punten) werd het gat weer acht punten.