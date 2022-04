Johnson vindt dat trans vrouwen niet moeten meedoen aan vrouwensporten

De premier vertelde echter wel open te staan voor een discussie over zijn mening. "Als ik hiermee in conflict kom met anderen, dan moeten we daarover praten. Het betekent niet dat ik niet uitermate sympathiek tegenover mensen sta die van geslacht willen veranderen. Het is uitermate belangrijk dat we mensen veel liefde en steun geven bij het nemen van die beslissingen."

De premier liet verder weten dat wat hem betreft vrouwen "plekken moeten hebben die alleen voor vrouwen zijn. Of dat nou in ziekenhuizen, gevangenissen en kleedkamers is. Zo denk ik er op dit moment over."

Correspondent Fleur Launspach:

Deze opmerkingen van Johnson zijn onderdeel van wat we in het Verenigd Koninkrijk 'Culture Wars' noemen. Het zijn maatschappelijke discussies die gaan over gender, seksualiteit, kleur of achtergrond, en over wat wel of niet als 'politiek correct' wordt gezien in deze tijd.

Inmiddels worden dit soort discussies in de politiek ook gebruikt als een stok om de oppositie mee te slaan. Zo is de Labour Partij veelal progressief op dit soort thema's, terwijl de Conservatieve Partij - de naam zegt het al - liever dingen bij hetzelfde houdt.

Premier Johnson maakt regelmatig opmerkingen waarvan hij weet dat het punten scoort bij zijn achterban. Zo begon hij laatst een speech met: 'Goedenavond dames en heren. Of zoals de Labour-leider Keir Starmer zou zeggen: mensen die als man of vrouw zijn geboren.' Met de lokale verkiezingen in aantocht kunnen we nog veel van dit soort scherpe opmerkingen verwachten.