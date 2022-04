Benzema evenaart Haller en velt Chelsea met nieuwe Champions League-hattrick

Met wederom een glansrol voor Karim Benzema heeft Real Madrid een grote stap gezet richting de halve finales van de Champions League. Door drie goals van de Franse spits was de Spaanse grootmacht in Londen met 3-1 te sterk voor titelhouder Chelsea. Het waren alweer Benzema's negende, tiende en elfde treffer van dit Champions League-seizoen. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met Ajax-spits Sébastien Haller en heeft er nog maar eentje minder dan Bayern München-topscorer Robert Lewandowski. Twee keer raak met het hoofd Benzema had Real met een hattrick in de achtste finale tegen Paris Saint-Germain hoogstpersoonlijk naar deze fase van het miljardenbal geschoten. Het treffen met Chelsea was twintig minuten onderweg toen hij opnieuw zijn klasse liet zien. De Fransman combineerde met Vinícius Júnior, die opstoomde richting de achterlijn en een perfecte voorzet afleverde. Benzema kreeg de bal op het hoofd en verschalkte Chelsea-doelman Édouard Mendy met een fraaie kopbal.

Mendy (links) gaat in de fout, Benzema profiteert - AFP

Amper drie minuten later sloeg Benzema opnieuw toe. Weer was het raak met het hoofd, na weer een uitstekende voorzet - nu van Luka Modrić. Terwijl hij een beetje achterover leunde, kopte Benzema de bal tegendraads achter Mendy. Een paar minuten voor rust verprutste hij een grote kans op zijn derde doelpunt van de avond, door vanuit kansrijke positie naast te schieten. Kai Havertz had het thuispubliek net daarvoor weer hoop gegeven door op aangeven van Jorginho de aansluitingstreffer binnen te koppen. Chelsea-doelman helpt Real In een poging om het tij definitief te doen keren, paste Chelsea-coach Thomas Tuchel in de rust twee wissels toe. Onder anderen oud-Ajacied Hakim Ziyech kwam binnen de lijnen. Maar in plaats van een ommekeer volgde een nieuwe tegenvaller. Keeper Mendy blunderde vlak na de pauze door de bal niet bij ploeggenoot Antonio Rüdiger, maar bij Benzema in te leveren. De Real-spits aarzelde geen moment, voltooide zijn hattrick en herstelde namens de bezoekers de marge van twee goals.

🎩➡️🎩 - Karim Benzema🇫🇷 is the 4️⃣th player to score a hat-trick in consecutive Champions League appearances



2022 - Karim Benzema🇫🇷

2017 - Cristiano Ronaldo🇵🇹

2016 - Lionel Messi🇦🇷

2014 - Luiz Adriano🇧🇷#UCL #CHERMA — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 6, 2022