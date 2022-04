Villarreal verrast en legt Bayern zijn wil op, maar alleen Danjuma scoort

Toen de 2-0 in de 40ste minuut leek te vallen was dat dan ook niet onverdiend. Een fraaie treffer van Francis Coquelin, die zijn voorzet achter Bayern-keeper Manuel Neuer in het doel zag belanden, werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Het slordig spelende Bayern, ook dit seizoen een van de grote favorieten voor de eindzege in de Champions League, is gewend om veelal de bovenliggende partij te zijn, maar de Spanjaarden gunden de Duitsers geen enkel schot op doel.

Het was namelijk de Nederlandse vleugelspits die al na acht minuten het net wist te vinden in Villarreal. Na een vlotte Spaanse aanval kon Dani Parejo vrij inschieten, maar hij raakte de bal maar half. Tot dolle vreugde van het thuispubliek belandde de bal bij de geheel vrijstaande Danjuma, die met een korte voetbeweging voor de 1-0 zorgde.

Dat percentage zal na woensdagavond flink gestegen zijn, want in eigen huis stapte de winnaar van de Europa League van vorig seizoen met een dikverdiende 1-0 zege van het veld. Matchwinner werd Oranje-international Arnaut Danjuma.

Voor het eerste kwartfinaleduel tussen Villarreal en Bayern München in de Champions League had statistiekenbureau Gracenote voorspeld dat de Spanjaarden maar 16 procent kans hadden om het tweeluik te overleven.

Bayern bleef ook na rust onzorgvuldig, al kreeg het wel de eerste kans in de tweede helft. Thomas Müller wist net niet zijn voet tegen een harde voorzet aan te zetten. Een kans van Villarreal even later was echter een stuk groter. Gerard Moreno nam van net buiten de zestien het doel van Neuer onder vuur, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal.

Het bleek een voorbode voor het restant van de wedstrijd, want de Spanjaarden waren simpelweg feller en beter en troefden de Duitsers op alle fronten af. Gezien alle kansen aan Spaanse kant zal Bayern zich misschien de grote winnaar van de avond voelen, want het was een wonder dat het maar bij 1-0 bleef.

Misser na misser

Moreno kreeg op aangeven van Danjuma een vrije schotkans, maar zijn inzet werd op het laatste moment gekeerd daar Alphonso Davies. Alfonso Pedraza schoot vlak na zijn invalbeurt maar net naast en Moreno kon na een blunder van Neuer de bal vanaf eigen helft net niet in het doel krijgen.

Danjuma was daarna nog dicht bij zijn tweede treffer, maar oog in oog met Neuer raakte hij de bal helemaal verkeerd en in de slotfase peerde Pedraza nogmaals naast in kansrijke positie.