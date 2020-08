Horner na derde plaats Verstappen in België: 'Eenstoppers onmogelijk maken'

Verstappen tekende op Spa-Francorchamps met de derde plaats voor zijn zesde podiumplaats op rij. Vandaar dat de baas van Red Bull Racing naar de positieve kant wilde kijken. "We zijn outsider voor de wereldtitel. We zijn de enige renstal die Mercedes enigszins kan bijbenen en Max is de enige rivaal van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas."

Max Verstappen noemde de Grand Prix van België saai. Zijn teambaas Christian Horner gebruikte zondagavond de term 'slaapverwekkend'. "Eigenlijk moeten we de eenstoppers (grand prixs waarin slechts één pitstop noodzakelijk is, red.) onmogelijk maken. Die races gaan anders nooit boeiend worden", voorspelde Horner.

Horner wilde er maar mee zeggen dat het in dit bizarre Formule 1-seizoen nog alle kanten op kan. "Dingen kunnen snel kantelen. We hebben nog maar zeven van de zeventien races gehad. Dit keer was Mercedes extreem dominant. Bij Red Bull hebben we iets meer motorvermogen nodig om echt te kunnen aanvallen. Ik weiger te accepteren dat het kampioenschap gedaan is."

Meer strategieën

De leiding van de Formule 1 kan ook bijdragen aan een spannender wedstrijdverloop. Dan moeten de races waar maar één pitstop nodig is, wel verdwijnen. "Je moet verschillende strategieën hebben voor spannende races. Twee- of driestoppers, dus met teams die bij voorkeur verschillende keuzes maken. Daar moet de F1 aan werken", is de mening van Verstappens baas.

Verstappen heeft een achterstand van 47 punten in het kampioenschap. "Ik snap dat er voor de kijker geen barst aan was. Ik weet dat het een saai verhaal wordt, maar we komen echt steeds dichter bij Mercedes. Ik heb het al vaker verteld", keek Horner naar de toekomst. "Maar het is echt zo."

Nog meer voordelen

Er zijn volgens Horner nog meer positieve punten te bedenken. "Eigenlijk rijden we een seizoen dat nog anderhalf jaar duurt. Met deze auto rijden we ook in 2021, dus het is essentieel om door te ontwikkelen. Misschien kunnen we dan de WK-strijd echt aangaan. Ik weet dat er nog progressie in zit."