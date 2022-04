Waterschap Limburg test alternatieven voor zandzakken in strijd tegen hoogwater

In Roermond heeft het Waterschap Limburg vanmiddag alternatieven voor zandzakken getest als middel tegen wateroverlast. Met het experiment hopen ze de schade door overstromingen, zoals in Limburg vorig jaar, te beperken.

Het waterschap testte vanmiddag vier varianten, zoals kunststof bakken gevuld met water, metalen driehoeken die kunnen worden uitgeklapt of kunststof slangen die het water moeten tegenhouden.

Volgens dijkgraaf Patrick van der Broeck zitten er voordelen aan de alternatieven. "Zandzakken raken verzadigd met water. Dan kun je ze vaak ook niet meer hergebruiken", legt hij uit bij 1Limburg. "Deze systemen zijn duurzaam en gaan 25 tot 40 jaar mee." Ook zijn zandzakken zwaar en moeten ze stuk voor stuk worden geplaatst, waardoor het lang duurt voordat ze een barrière vormen tegen het water.

Experiment

Tijdens het experiment stroomde er water tegen de alternatieve barrières, zodat in de praktijk kon worden beoordeeld welk alternatief het beste werkt. "We kunnen nu mooi zien of het water er niet alsnog onderdoor stroomt. Of als het water tot aan de rand staat, blijft het dan nog allemaal stabiel en in stand?", licht Van der Broeck toe. "De volgende stap is om te kijken of de waterkering ook nog in stand blijft als het water eroverheen stroomt of dat deze dan barst."

Hoewel niet alle experimenten goed verliepen, zo was er een dijkdoorbraak bij de kunststof bakken, kijkt het waterschap tevreden terug op de proef. "Zeker als ik kijk naar de snelheid waarmee we deze alternatieven uit kunnen rollen en hoe makkelijk iedereen dat zou moeten kunnen doen", zegt Juus Teensma, specialist crisisbeheersing bij het waterschap.

Zandzak verdwijnt niet

Het is de bedoeling dat de alternatieven in eerste instantie worden ingezet in het Heuvelland in Zuid-Limburg, op plekken waar plotseling wateroverlast kan optreden. Ze moeten naast zandzakken een aanvullende methode zijn om het water te keren.

De zandzak zal dus niet compleet verdwijnen, zegt Teensma. "Ook bij de watersnood van vorig jaar zijn meer dan 200.000 zandzakken gelegd om zoveel mogelijk schade te voorkomen. Schade helemaal voorkomen kun je niet. Tegen zo'n ramp als vorig jaar is weinig te doen."