PSV-coach Schmidt: 'We hebben tegen Leicester het totaalpakket nodig'

"Als we niet gefocust zijn hebben we het moeilijk, maar we kwamen wel terug. Dat liet ook zien dat we veel veerkracht hebben. Morgen hebben we het totaalpakketje nodig. Het wordt een intense wedstrijd waarbij onze aanvallers ook hard moeten werken aan hun verdedigende taken. Maar wij hebben ook een goed team en krijgen altijd wel onze kansen, er is veel vertrouwen."

Gakpo wil voortborduren

Ook voor Cody Gakpo dient de tweede helft tegen Twente als een blauwdruk voor het duel met Leicester. "We proberen het gevoel van die tweede helft vast te houden en daarop voort te borduren."

"Het blijft een Premier League-team, gewoon een topclub", aldus Schmidt. "Ze hebben het dit seizoen wat moeilijker, staan wat lager in de competitie dan normaal, maar dat het een topteam is dat is duidelijk. Vorig seizoen wonnen ze gewoon nog een prijs (FA Cup, red.), dus we gaan een moeilijke wedstrijd tegemoet."