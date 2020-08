Burgemeester tegen Trump: 'Geweld Portland komt deels door uw haatcampagne'

In de stad in de noord-westelijke staat Oregon werd zaterdagnacht een man doodgeschoten . Eerder die avond waren er Black Lives Matter-demonstraties en kwamen honderden aanhangers van president Trump in pick-uptrucks naar de stad.

Ruzie tussen Trump en Democraten over geweld in Portland - NOS

Als voorbeelden noemde hij onder meer racistische aanvallen van Trump waarbij zwarte mensen het doelwit waren, het bespotten van een gehandicapte man en aanvallen op journalisten en migranten.

Trump had Wheeler via Twitter een "zwakke en zielige Democratische burgemeester" genoemd.

Jacob Blake

In Portland werd zaterdag een aanhanger van Trump doodgeschoten. Onderzoek moet uitwijzen of het doodschieten van de man te maken heeft met de confrontaties tussen Trump-aanhangers en mensen van de Black Lives Matter-beweging, zegt de politie.

Gisteravond waren er weer protesten in de stad. Agenten hebben meerdere mensen opgepakt. De politie van de staat Oregon helpt de lokale autoriteiten.

Ondertussen heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin president Trump opgeroepen om zijn bezoek morgen aan de stad Kenosha af te blazen. Daar is het onrustig nadat Jacob Blake zeven keer in zijn rug werd geschoten door een politieagent. Volgens de politievakbond was hij agressief en had hij een mes bij zich.