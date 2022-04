Ex-vriendin Johnny de Mol gehoord over aangifte mishandeling

Johnny de Mol wordt door zijn ex-vriendin Shima Kaes beschuldigd van drie ernstige gevallen van mishandeling. Dat blijkt uit de aangifte die in handen is van HP/De Tijd. Kaes is vorige week op twee verschillende dagen door de Amsterdamse politie in totaal zeven uur lang gehoord over de aangifte die betrekking heeft op gebeurtenissen in 2015. De aangifte werd al eind 2020 gedaan.

De Mol en Kaes hadden in 2014 en 2015 een relatie. Shima Kamali Sarvestani, zoals Kaes voluit heet, zegt drie keer door hem te zijn mishandeld. HP/De Tijd citeert uitgebreid uit de aangifte. Het eerste incident vond plaats toen De Mol en Kaes in Tulum in Mexico op vakantie waren. Na een woordenwisseling over het cocaïnegebruik van De Mol werd ze volgens haar geschopt en geslagen en aan haar haren getrokken.

'Veel te ver gegaan'

Volgens de aangifte zijn er zes mensen die niet rechtstreeks getuige zijn geweest, maar Kaes wel kort daarna hebben gezien en haar letsel hebben waargenomen. De Mol zou daarna in een appje spijt hebben betuigd. "Nooit goed te praten. Kansloos!! Fout. Onwaardig. Maar niet terug te draaien. Ik accepteer alle consequenties. Natuurlijk klopt dit niet. Ben veel te ver gegaan."

Kaes zou hem daarop hebben vergeven en afspraken met De Mol hebben gemaakt over therapiesessies om zijn woede-aanvallen te beteugelen.