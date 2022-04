Van der Burg: nu geen zorgen over plekken opvang Oekraïners

Staatssecretaris Van der Burg, verantwoordelijk voor Asiel- en Migratiezaken, maakt zich op dit moment geen zorgen over het aantal beschikbare opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Tot nu hebben gemeenten 34.000 plekken gecreëerd en hebben zo'n 24.000 Oekraïners onderdak via zo'n plek. Er zijn dus nog plekken leeg. Ook zitten "een paar duizend" vluchtelingen bij particulieren.

"Het gaat goed. De gemeenten zijn zijn er hard mee bezig en ik maak me er geen zorgen over", zei Van der Burg na een overleg over de voortgang. Eigenlijk was het de bedoeling dat eind deze week zo'n 50.000 plekken geregeld zouden zijn. Het blijkt alleen geen probleem op te leveren dat die er nog niet zijn, zegt Van der Burg. De instroom van Oekraïners gaat namelijk langzamer dan verwacht. "Er is nu een grote buffer."

Vertrouwen

Van der Burg ziet ook geen aanleiding om gemeenten extra aan te sporen om plekken te vinden. Vorige week werd nog een noodwet afgekondigd om burgemeesters eventueel te dwingen de opvang van Oekraïners te organiseren. Maar dwang is nu niet nodig. "Ik heb er het volste vertrouwen in."

150.000 vluchtelingen

Hoewel de instroom langzamer gaat dan verwacht, werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid verder aan scenario's voor een veel grotere toestroom van mensen uit het oorlogsgebied. In ambtelijke scenario's wordt ook gedacht aan een groep tussen de 100.000 en 150.000 vluchtelingen. "Op dit moment is dat niet aan de orde", benadrukt de verantwoordelijk staatssecretaris. "Maar als het aan de orde is, moeten we de klus zien te klaren." Van der Burg gaat niet in op vragen hoe die grootschalige opvang er dan precies uit gaat zien.

Om gemeenten beter te helpen, krijgen ze binnenkort een financieel voorschot en hoeven burgemeester niet op hun geld te wachten. Mensen die zorg- of huurtoeslag krijgen en Oekraïners opvangen, hoeven niet bang te zijn om gekort te worden, verzekerde Van der Burg. Ook hogescholen en universiteiten krijgen geld om Oekraïense studenten in financiële problemen te helpen.