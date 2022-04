De dagtaak van knuffelen met Sywert: wat appte wie rond de mondkapjesdeal?

Van den Brink verwijst dan naar een emailadres van het ministerie. Van Lienden appt "okido" terug, maar daarmee is de kous niet af. Als de ondernemer een paar dagen later klaagt dat hij geen contact krijgt met het inkoopteam van VWS, antwoordt de politiek-assistent. "Follow up lukt niet, begrijp ik? Ik ga aan de slag!"

Het contact met Van Lienden verloopt in die tijd onder meer via de politiek-assistent van De Jonge. Van Lienden meldt zich bij Bart van den Brink in de app met de vraag waar hij terechtkan met een aanbod voor mondkapjes. "Zonder tussenmarge en andere gekkigheid."

Over De Jonges betrokkenheid kwamen de afgelopen tijd brokjes informatie naar buiten, vooral via de Volkskrant . De huidige minister van Wonen hield zich lange tijd op de vlakte over zijn bemoeienis, maar vandaag stortte de voormalig coronaminister honderden pagina's aan WhatsApp-gesprekken en mails over de Kamer uit.

Dat laatste heeft Hugo de Jonge in een lastig parket gebracht. De Jonge, destijds minister van Volksgezondheid, heeft zich volgens een deel van de Tweede Kamer te intensief bemoeid met de kwestie. Ook zou hij er niet transparant genoeg over zijn geweest.

Over de totstandkoming van de deal is de afgelopen tijd veel geschreven en gepraat. Wat duidelijk is geworden is dat Van Lienden ten onrechte beweerde dat hij geen winstoogmerk had en dat hij zijn connecties bij het CDA wilde inzetten om toegang te krijgen tot de mensen die erover gingen.

Een maand na de eerste coronabesmetting in Nederland kan Sywert van Lienden het niet meer aanzien. Iemand moet wat doen aan het tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen in de zorg. Anders dreigen verpleegkundigen en artsen zonder bescherming het onbekende virus te lijf te moeten gaan.

Rond die tijd heeft De Jonge contact met verschillende topambtenaren over Sywert van Lienden, blijkt uit de berichten. In een app-gesprek tussen De Jonge en de geanonimiseerde topambtenaar 'persoon 2' zegt de laatstgenoemde dat hij is "gaan knuffelen met Sywert", op verzoek van de minister. "Dat is bijna een dagtaak."

Maar het is persoon 2 wel "deels gelukt" om tot een samenwerking te komen. "Voor een deel niet", appt de ambtenaar. "Kan zijn dat dat ergens in het nieuws komt. Sywert heeft gezegd dat hij dat niet zou doen." Een andere topambtenaar ('persoon 1') appt niet lang daarna aan De Jonge dat de samenwerking niet van een leien dakje gaat. "Het woord samenwerken staat redelijk laag in zijn woordenboek."

Hugo de Jonge parafraseert daarop de Amerikaanse president Lyndon Johnson. "Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in." De Jonge refereert daarmee aan de kritiek die Van Lienden destijds spuit op Twitter over de inkoop van beschermingsmiddelen.

"Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dan lukken. Hoop echt dat 't lukt", vervolgt de minister. En het lukt, want rond die tijd appt Van Lienden aan politiek assistent Van den Brink "je link heeft eea in gang gezet".

Thanx Sywert - let you know

De Jonge en Van Lienden appen ook zelf met elkaar rond de tijd dat de veelbesproken deal wordt gesloten. Hoewel het vooral de ondernemer is die de minister appjes stuurt. Op een aanbod van Van Lienden om VWS te helpen ("al is 't maar praktisch"), zegt De Jonge: "Thanx Sywert - let you know".

Over de 40 miljoen mondkapjes appen de twee niet, maar in een lang bericht een maand later vertelt Van Lienden over de desbetreffende deal en suggereert hij nog veel meer mondkapjes te kunnen leveren "zonder winstoogmerk". "Dank! Ik ga het goed lezen", antwoordt De Jonge.