Klimaatwetenschappers demonstreren in Den Haag: 'Ongemakkelijk, maar het moet'

Tientallen klimaatwetenschappers hebben vandaag in Den Haag actiegevoerd. Onder de naam Scientist Rebellion kwamen zij samen op het Malieveld en liepen zij een mars door de binnenstad. Ook blokkeerden ze een zij-ingang van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De actievoerders liepen in laboratoriumjassen rond en droegen spandoeken met slogans als "Make the climate great again". Met hun actie willen ze aandacht vragen voor klimaatverandering.

Ook in andere Europese steden werden acties gehouden. Zo gingen in Madrid en Berlijn wetenschappers de straat op, naar aanleiding van de publicatie van het derde deel van het IPCC-onderzoek gisteren. Daaruit blijkt dat de tijd om maatregelen te nemen tegen ernstige consequenties van de klimaatverandering snel opraakt.

Niet ver genoeg

De wetenschappers die aan de actie in Nederland meedoen, willen onder meer dat de regering meer doet voor het klimaat. De regering kondigde eind vorig jaar aan met een extra klimaatfonds te komen van 35 miljard euro. Daarmee moet Nederland volgens het regeerakkoord "koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van aarde".

Maar dat gaat de wetenschappers niet ver genoeg. "Dat klinkt best ambitieus, maar voor de coronacrisis trok de overheid 76 miljard euro in anderhalf jaar uit", zegt microbioloog Marjan Smeulders, die deelneemt aan het protest.

'Geen keus'

Hoewel wetenschappers volgens haar niet vaak de straat op gaan, zien Smeulders en haar aanwezige collega's geen andere keus. "Actievoeren voelt voor ons zeer ongemakkelijk, maar stilzitten is geen optie meer", zegt Smeulders. "Al tientallen jaren zijn er rapporten en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en hebben we brandbrieven en petities geschreven. Maar de actie die nodig is om de catastrofe waar wij op afstevenen om te buigen, is er nog niet."

Dat hiermee de onafhankelijkheid van de wetenschap in gevaar komt, bestrijdt ze. "Wetenschap wordt gezien als onafhankelijk. Met politiek moeten we ons niet bemoeien, maar over de klimaatcrisis is geen controverse. De opdracht om de maatschappij te dienen voelen wij heel sterk."

De Nederlandse wetenschappers sluiten de actieweek zaterdag in Amsterdam af. Daar willen zij een groot doek volschrijven en gaan praten met omstanders.