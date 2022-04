Een tweede termijn bij Oranje: Koeman is bepaald niet de eerste

Recordhouder Rinus Michels werkte liefst vier termijnen bij het Nederlands elftal. 'De Generaal' haalde bij zijn debuut in 1974 direct de WK-finale en greep in zijn derde termijn tussen 1986 en 1988 de Europese titel met Oranje.

En ook in zijn vierde termijn bij Oranje was Michels redelijk succesvol, al was in 1992 de kater groot na de EK-uitschakeling tegen Denemarken in de halve finale na stafschoppen.

Dick Advocaat (1992-1994, 2002-2004 en 2017)

Advocaat, die in 1994 de kwartfinales van het WK haalde, keerde in 2002 voor het eerst terug en deed dat met een halvefinaleplaats op het EK 2004 in Portugal. Dat toernooi zou vooral de geschiedenis in gaan als dat van 'de wissel': Arjen Robben eruit, Paul Bosvelt erin.