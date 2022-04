Oranjehockeysters kritisch op bond: 'Ook zij moeten verantwoordelijkheid pakken'

Het had voor rust en duidelijkheid moeten zorgen, het afgeronde onderzoek naar de angstcultuur bij de hockeysters van het Nederlands elftal. Maar een week na de presentatie van dat onderzoek is de onvrede bij de internationals alleen maar toegenomen. Waar de onderlinge spanningen na de vele gesprekken van de laatste maanden grotendeels zijn weggewerkt, richt de onmin zich nu op de hockeybond. De speelsters verwijten de KNHB een gebrek aan zelfkritiek. "Ook zij moeten nu hun verantwoordelijkheid pakken", aldus Frédérique Matla. Het zit de hockeysters zelfs zo hoog dat ze zich genoodzaakt voelden om daags na de presentatie van het rapport door de KNHB als spelersgroep met een eigen statement te komen. De goede verstaander leest daarin het verwijt dat de bond te laat in actie is gekomen. "Wij vinden dat er onvoldoende aandacht is geschonken aan het uitvoeren van evaluaties, bijvoorbeeld na toernooien. Naar ons gevoel zijn we hierdoor niet goed genoeg gehoord. Signalen zijn zo onopgemerkt gebleven en daarom niet goed genoeg opgepakt", luidt een deel van de verklaring.

Statement Nederlands Elftal Dames Hockey - NOS

"We hebben er vanuit de groep eigenlijk nooit iets over gezegd. Maar het is ons onderzoek, wij wilden dit", zegt Matla tegen de NOS over die verklaring. Het statement is volgens de 93-voudig international dus een reactie op het onderzoek, maar ook en vooral een reactie op de verklaring die de KNHB vervolgens gaf. Bij monde van Erik Gerritsen erkende de bond vorige week donderdag weliswaar dat er fouten zijn gemaakt, maar de algemeen directeur sprak tegen dat signalen niet zijn opgepakt. "Wij vinden heel duidelijk dat er dingen niet goed zijn gegaan, maar uit het onderzoek is wel gebleken dat op het moment dat er signalen gekomen zijn, de bond wel geacteerd heeft. De bond heeft dingen niet in de doofpot gestopt", zei Gerritsen daarover. Toch geven de speelsters aan dat er jaren overheen zijn gegaan voordat er écht geluisterd werd naar alle signalen. "Het heeft te lang geduurd voordat hier serieus naar is gekeken", zegt Matla. "We hebben er achteraan moeten zitten: 'Gá dit onderzoeken. Onderzoek hoe dit in elkaar zit."

Reactie KNHB In een reactie laat de KNHB weten "geen behoefte" te hebben om verder te reageren op vragen over het statement van de Nederlandse hockeyvrouwen. "Op 31 maart heeft algemeen directeur van de KNHB, Erik Gerritsen, ook diverse media uitgebreid te woord gestaan. Aan die samenvatting en interviews heeft de KNHB nu niets toe te voegen. De hockeybond heeft contact met de dames en de staf, maar houdt de inhoud van die gesprekken intern."

Ook Margot van Geffen ziet dat de hockeybond dit niet op tijd heeft opgepakt. "Dit gaat terug naar 2017, 2018, 2019. Mensen die signalen hebben gegeven, maar waarmee nooit iets is gedaan. Ook de bond moet goed in de spiegel kijken. Daarover hebben we inmiddels gesprekken gehad." Matla: "Uiteindelijk is de bond verantwoordelijk voor de prestatiecultuur. Het is niet mijn taak om de bond de hand boven het hoofd te houden. Als groep mogen we ook echt wel kritisch zijn daarop." Afstand tussen bond en speelsters Die kritiek gaat volgens Matla ook over de manier waarop de bond communiceert. "De reactie van de bond op het rapport is vijf minuten vóór publicatie naar ons gestuurd. Dat hadden we het liefst anders gezien." "Wij hebben er niks over kunnen zeggen, terwijl er misschien dingen in zouden staan waar wij niet helemaal achterstaan. Het voelt toch alsof er afstand tussen zit." Lidewij Welten, met 231 interlands momenteel de meest ervaren speelster, ziet ook hoe er een afstand is ontstaan tussen de bond en de selectie. "Dat moet samengaan in de toekomst. We gaan nu kijken of we vaker met elkaar in contact kunnen komen. Tussentijdse gesprekken met verschillende samenstellingen, uitgebreide evaluaties. Om een reëel beeld te krijgen moet je iedereen spreken."

Frédérique Matla, inmiddels aanvoerder van Oranje, in Pro League duel met de Verenigde Staten - Pro Shots

Matla: "Wij kijken kritisch naar onszelf, houden elkaar en de staf een spiegel voor, en tegelijkertijd moet de bond dat ook doen. Zo kunnen we in de toekomst problemen voorkomen." "Wij hebben daar als groep al belangrijke stappen in gezet en zijn op de goede weg, maar kennelijk zit er nog afstand tussen de bond en de spelersgroep, dat blijkt ook uit het verschil in beleving van de signalen. Om deze reden heb ik contact gezocht met Erik (Gerritsen, red.). We hebben afgesproken om op korte termijn in gesprek te gaan met elkaar." Vertrouwen opbouwen Binnen de spelersgroep zijn er dus al flink wat stappen gezet om tot een veilige en gezonde prestatiecultuur te komen. "We zijn als team druk bezig achter de schermen. Door te praten en door dingen te delen, ga je elkaar beter begrijpen", zegt Van Geffen. Ze verwoordt het als volgt: "We zijn allemaal hetzelfde boek aan het lezen, dat was in november nog niet het geval. In januari zaten we wél in datzelfde boek en inmiddels zitten we in hetzelfde hoofdstuk."

Vreugde bij de hockeysters in Tokio na het heroveren van de olympische titel - ANP