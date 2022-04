Oud-honkbalinternational vast vanwege misbruik minderjarige

De bekende honkballer Gianison B. wordt verdacht van misbruik van een minderjarig meisje. Hij zit al sinds 15 maart vast, zo meldt De Telegraaf. Op 29 maart zou zijn voorarrest met negentig dagen zijn verlengd.

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte van het vermeende slachtoffer. Wat zich precies zou hebben afgespeeld, is niet duidelijk. B. is door zijn club Neptunus uit Rotterdam op non-actief gezet, meldt de krant.

Gianison B. is een bekend gezicht in het Nederlandse honkbal. Hij speelde op jonge leeftijd in de minor leagues, voor de jeugdploegen van de Amerikaanse profteams, maar wist in de VS niet door te breken. In 2013 ging hij bij Neptunus spelen, waarmee hij zes keer kampioen werd.

Hij kwam ook uit voor het Nederlands team, maar werd de laatste jaren niet meer opgeroepen. B. speelt als catcher en geldt als een uitstekende slagman, met veel power. Gianison B. heeft ook een eigen bedrijf, dat honkbal- en sofbalclinics verzorgt.