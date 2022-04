Toen toeschouwer, nu coach: Slot hoopt op 'magische' Feyenoord-sfeer als in 2002

In maart 2002 was Arne Slot een van de 50.000 toeschouwers in de Kuip, toen Feyenoord het opnam tegen PSV in de kwartfinales van de UEFA Cup. Hij was nog speler van PEC Zwolle, waarmee hij later dat seizoen zou promoveren naar de eredivisie. Donderdagavond staat Slot langs de lijn, als coach, voor de eerste Europese kwartfinale van de Rotterdamse club in twintig jaar.

"Ik was er gewoon als liefhebber, als iemand die het leuk vindt om bijzondere wedstrijden te bezoeken. Het is namelijk niet zo dat ik jarenlang in een Feyenoord-pyjama heb geslapen", vertelt Slot over die memorabele avond in 2002. "Bij de finale was ik er trouwens ook. Een sponsor van PEC nodigde me na ons kampioenschap uit om daarbij aanwezig te zijn."

Slot vloog naar Praag

Als het aan Slot ligt, wordt het treffen met Slavia Praag donderdag in de Conference League net zo gedenkwaardig als de Europese avonden van 2002. "Voor mij is het vooral bijzonder omdat het mijn eerste Europese kwartfinale als trainer is. Ook voor de meeste spelers is het hun eerste kwartfinale. Dan lijkt het me vrij logisch dat we er zin in hebben."