KNVB-directeur Van Leeuwen: 'Koeman was kandidaat nummer één'

Van Leeuwen: "Koeman is de kandidaat nummer één. We zijn blij dat we nu rust hebben naar het WK in Qatar toe, nu met bondscoach Van Gaal en daarna met Ronald Koeman."

Bijna acht maanden voor zijn contract ingaat, is al bekend dat Ronald Koeman per 1 januari 2023 de opvolger is van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal. Opvallend vroeg. Voor KNVB-directeur Marianne van Leeuwen was dit het juiste moment.

"Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken: we zijn toen in de steek gelaten. Maar dat is niet onze versie van de geschiedenis. Hij had altijd gezegd: als ik naar FC Barcelona kan gaan, dan wil ik weg kunnen. Dat was de afspraak, en dat is gebeurd. Verder waren we over en weer heel erg tevreden op dat moment."

Koeman kon vertrekken omdat er destijds een clausule in het contract was opgenomen, waarin hij onder bepaalde voorwaarden naar Barcelona kon vertrekken. Een keuze die de KNVB dit keer niet maakt.

Van Leeuwen: "We hebben het onderwerp besproken, over en weer is er echt commitment uitgesproken en we zijn blij met de gemaakte afspraken. Er staat nu geen vertrekclausule in het contract."