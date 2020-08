Schoten gelost bij uitgaansgelegenheid in Rotterdam, eigenaar looft beloning uit

De eigenaar van de club looft 35.000 euro uit voor informatie die leidt tot aanhouding van de verdachte, meldt regionale omroep Rijnmond . Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een man met een wapen schoten afvuurt op de deur. Volgens getuigen gingen er na de knallen twee mannen vandoor op een scooter.

Bij uitgaansgelegenheid Club Blu in Rotterdam zijn vannacht schoten gelost. Er zitten kogelinslagen in de deur van de club en op straat zijn hulzen gevonden.

Clu Blu in Rotterdam beschoten - NOS

De club was open op het moment van de schietpartij. Volgens eigenaar Ibrahim Yüce waren er dertig tot veertig mensen in de zaak aanwezig. Niemand raakte gewond.

De eigenaar zegt niet te weten waarom Club Blu is beschoten. "Ik ben het zat dat dit nog gebeurt", zegt hij tegen de regionale omroep. "Dit moet stoppen, daarom loof ik de beloning uit."

Handgranaat

De club aan de Prins Alexanderlaan is op last van burgemeester Aboutaleb de laatste jaren meerdere keren op slot gegaan. Twee keer werd een handgranaat voor de deur gelegd. Ook is er een vuurwerkbom gegooid en met een automatisch wapen op de deur geschoten.

Begin februari werd een bezoeker mishandeld bij de club. Een dag later trok een man voor de deur een wapen. De burgemeester ging toen opnieuw tot sluiting over.