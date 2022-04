Ultra-nationalistische Russische 'clown en nar' Vladimir Zjrinovski overleden

De Russische ultra-nationalistische politicus Vladimir Zjirinovski is overleden. Hij stierf op 75-jarige leeftijd aan een "ernstige ziekte", zo heeft de voorzitter van de Doema, het Russische parlement, bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het om covid-19. Zjirinovski werd begin februari met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Onlangs werd gemeld dat zijn toestand slecht was. Zjirinovski was al tientallen jaren een zeer opvallende verschijning in de Russische politiek, al had hij nooit echte macht. Hij was de leider van de LDPR, de liberaal-democratische partij, al moet daarbij niet worden gedacht aan wat in het Westen wordt verstaan onder liberaal en democratisch. De politicus stond bekend om zijn vaak clowneske, recht-voor-zijn-raap uitspraken. Daarbij waren ook de machthebbers in het Kremlin geregeld doelwit, maar anders dan veel andere critici kwam hij daar altijd mee weg. Hij had ook vaak harde confrontaties met tegenstanders. Hij gooide tijdens een tv-debat ooit jus d'orange in het gezicht van rivaal Boris Nemtsov. Met een andere politicus ging hij op de vuist. 23 procent Zjirinovski richtte zijn liberaal-democratische partij in 1991 op, toen de Sovjet-Unie op zijn laatste benen liep. De LDPR werd de eerste officieel erkende oppositiepartij van Rusland. De partij deed het met de uitgesproken Zjirinovski als boegbeeld vooral in de jaren 90 goed bij de parlementsverkiezingen. In 1991 werd hij derde bij de presidentsverkiezingen (Boris Jeltsin won) en in 1993 haalde zijn partij bij de parlementsverkiezingen 23 procent van de stemmen. In totaal deed Zjirinovski zes keer mee aan de presidentsverkiezingen en zat hij 30 jaar lang in het parlement.

Correspondent Geert Groot Koerkamp: "Hij was berucht, maar bij een deel van de Russen ook geliefd om zijn controversiële uitspraken. Wat hem het bekendst maakte, waren de schandalen. Hij trok in het parlement vrouwen aan de haren, hij ging vechten met een priester. Hij zei alles wat er in hem opkwam. Zo maakte hij ook furore met het verhaal dat Rusland zijn grenzen moest uitbreiden tot de Perzische Golf, zodat Russische soldaten hun laarzen konden wassen in het warme water van de Golf." "Hij was heel luidruchtig, maar tegelijkertijd was zijn partij heel loyaal aan de machthebbers in het Kremlin. Hij had in talkshows soms felle kritiek op Poetin. Maar toen hij ooit door Poetin werd onderscheiden, zong hij een aantal strofen uit het lied God, bescherm de tsaar, waarmee hij aangaf Poetin als een soort tsaar te zien. Hij kon als een clown en een nar allemaal dingen zeggen die anderen nooit konden zeggen."