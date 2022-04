Wiebes en Kristoff winnen Scheldeprijs; duel Jakobsen-Groenewegen blijft uit

Kort na de start in Terneuzen brak het peloton al vanwege de harde wind. Dat uitgerekend QuickStep, zeer bedreven in waaierrijden, niet vertegenwoordigd was in de kopgroep, was opmerkelijk. De ploeg van tweevoudig winnaar Jakobsen kreeg het gat met de koplopers niet gedicht en dus kwam er ook geen massasprint.

Kristoff reed op 7 kilometer van de finish in Schoten weg bij twaalf vluchtmaten en kwam solo over de eindstreep. Danny van Poppel eindigde als tweede.

Veel aandacht bij de mannen ging vooraf uit naar Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, de Nederlandse topsprinters die twee jaar geleden betrokken waren bij een huiveringwekkende valpartij in Polen. Beiden stonden aan de start in Terneuzen, maar speelden geen rol van betekenis.

Wiebes oppermachtig in sprint

DSM-renster Wiebes was na 138 kilometer koers met start en finish in Schoten, nabij Antwerpen, oppermachtig in de massasprint.

Na 40 kilometer koers reden Megan Armitage, Simone Boilard en Haley Smith weg uit het peloton. Ze pakten maximaal twee minuten, maar vijf kilometer voor de meet werd Smith als laatste ingerekend. Even later was er een enorme valpartij en bleven er veertig rensters vooraan over.

Wiebes' team had de hele dag gewerkt, maar in de slotkilometer was DSM de regie kwijt. Dat deerde Wiebes niet. Ze vond het wiel van ploeggenote Charlotte Kool, raakte die kwijt, hervond 'm weer, zette aan en reed iedereen op een fietslengte.

"Ik kon eroverheen komen en zo de winst binnenhalen", aldus Wiebes. "Als team hebben we de wedstrijd van begin tot eind gecontroleerd."