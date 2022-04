Nederlands Dagblad: Oekraïne pakte journalist op vanwege vriendschap met Baudet

De Nederlandse oorlogsverslaggever Robert Dulmers is door Oekraïne het land uit gezet vanwege zijn vriendschap met FvD-leider Thierry Baudet. Dat zei hoofdredacteur Sjirk Kuijper van het Nederlands Dagblad in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Het Nederlands Dagblad is de opdrachtgever van Dulmers die voor de krant verslag deed over de oorlog in Oekraïne. Vlak voor de uitzending van Spraakmakers hoorde Kuijper nieuwe informatie over de uitzetting, vertelde hij. "Inmiddels krijg ik informatie dat iemand op Facebook in Oekraïne op zondagochtend berichten verspreidde met 'Zoek deze man'", vertelt Kuijper. "Op de een of andere manier is tot Oekraïense activisten doorgedrongen dat onze verslaggever tot 2016 een relatie had met Thierry Baudet. Dat wisten wij overigens toen wij in februari contact met Dulmers hadden." Baudet twittert regelmatig over misdaden die Oekraïense militairen zouden begaan. Namens Forum voor Democratie heeft hij begrip getoond voor de Russische president Poetin en de Russische inval in Oekraïne nooit veroordeeld.

Foto op twitteraccount Robert Dulmers - Twitter

Kuijpers zegt dat Dulmers in het gesprek met hem heeft gezegd dat het "niet een politieke relatie maar een affectieve relatie" was. Die relatie was allang verbroken en hij wees Baudet er tegenwoordig op helemaal op het verkeerde spoor te zitten, zei hij verder. Dulmers wordt er op social media van beschuldigd dat hij in Oekraïne jongens met wodka probeerde te verleiden om met hem uit eten te gaan. Kuijper spreekt van een verdachtmakingscampagne vanuit Nederland richting Oekraïne. Maar hij twijfelt niet aan de betrouwbaarheid van Dulmers. "Hij heeft zelfs een verhaal bij de fles wodka. Hij toont mij het bonnetje en zegt 'Gewoon in een Oekraïense winkel gekocht, Oekraïense wodka dus'."

Een van de foto's die op twitter over Dulmers wordt gedeeld - NOS