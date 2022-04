Waarom rijke Russen van superjachten houden

De Phi in Londen, de Amore Vero in Italië en de Dilbar in Duitsland. De afgelopen weken zijn verschillende superjachten van Russische oligarchen in beslag genomen. Vanaf vandaag gebeurt dat ook in Nederland. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat veertien jachten van Russische eigenaren aan de ketting liggen. Maar waarom zijn superjachten onder rijke Russen zo populair? Is dat alleen vanwege de luxe, of zit er meer achter?

Uit onderzoek van de SuperYacht Times blijkt dat van de superjachten wereldwijd 9 procent eigendom van Russen is. Alleen de Amerikanen hebben er meer: 23 procent is van hen. Bij de aanschaf van nieuwe jachten gaan Russen en Amerikanen bijna gelijk op.

Een superjacht is een jacht langer dan dertig meter. Superjachtenkenner Jim Boot: "Prijzen kunnen variëren tussen de 15 miljoen en 500 miljoen euro, soms misschien nog wel meer. The sky is the limit."

Mobiel kapitaal

Redenen om een superjacht aan te schaffen lopen uiteen. Volgens Boot zijn enkelingen bevlogen vaarders, maar wordt er in het algemeen weinig mee gevaren. "Het is een statussymbool. Mensen vinden het leuk om aan boord te zijn en te genieten. Het komt vaak voor dat ze aan wal slapen, en overdag op het jacht doorbrengen."

Volgens Merijn de Waard van SuperYacht Times is het een manier om meer van de wereld te zien. Ook privacy speelt een belangrijke rol, iets waar superrijken naar op zoek zijn. "Een boot kan je overal mee naartoe nemen, het is een huis op het water."

En die beweeglijkheid kan volgens Hans Vedder, hoogleraar economisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, ook een belangrijke reden zijn. "In tegenstelling tot een huis of een rekening, kan je een jacht verplaatsen. Stel je koopt er een van 100 miljoen euro, dan kan je die naar een haven varen waar je welkom bent en hem daar wellicht verkopen voor 50 miljoen euro. Dan heb je verlies, maar wel wat cash, mocht je even krap bij kas zitten. Het is mobiel kapitaal."

Vedder denkt niet dat het de primaire overweging is, maar wel een die het bezit van een superjacht extra aantrekkelijk maakt. "Je kan wat geld mobiel houden, just in case." Al moet je met het verplaatsen wel snel zijn, want er zijn al verschillende superjachten in beslag genomen.

Zoals dat de afgelopen weken al in deze landen gebeurde: