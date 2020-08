Veiligheidsmodel analyseert Tour: 'Etappe 5 en 10 het gevaarlijkst'

Sinds de herstart van het wielerseizoen 2020 gaat het vooral over de veiligheid. Ook de renners lieten zich al meer dan eens horen over gevaarlijke omstandigheden. Steven Verstockt, veiligheidsexpert van de Universiteit van Gent, heeft een model ontwikkeld dat objectief kijkt naar de veiligheid van een parcours.

De afschuwelijke valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen staat iedere wielerliefhebber nog vers in het geheugen. De Nederlander vloog in volle vaart door de hekken en knalde snoeihard tegen de finishboog. Zijn Deceuninck-QuickStep-ploeggenoot Remco Evenepoel belandde ruim een week later ook in het ziekenhuis. De Belg vloog in de Ronde van Lombardije over een muurtje een zes meter diep ravijn in.

QuickStep-manager Patrick Lefevere zei in gesprek met Herman van der Zandt dat de sponsor van zijn ploeg bereid is een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de koers. "Als een van je trouwe sponsors dat zegt, moet je als ploegleider reageren. Dat heb ik dus ook gedaan. Hopelijk kunnen we daar snel een vervolg aan geven en de veiligheid sterk verbeteren."