Shorttrackers Poutsma en Steenaart missen WK door coronabesmetting

Shorttrackers Selma Poutsma en Bram Steenaart missen de WK shorttrack in Montreal vanwege een coronabesmetting. Het toernooi in Canada is van 8 tot en met 10 april.

Beide shorttrackers waren al aanwezig in Canada, op een trainingskamp in Calgary. Daar testten ze positief op corona. Na een week quarantaine zijn beide schaatsers teruggevlogen naar Nederland.

Poutsma, die op de afgelopen Winterspelen in Peking nog goud pakte op de 3000 meter relay voor vrouwen, testte op het vliegveld nog negatief. Maar een dag later kwam het tegenovergestelde resultaat eruit bij een zelftest die de teamleden dagelijks ondergaan.