Verantwoording onderzoek bijbanen hoogleraren

In oktober gingen de verenging en de universiteiten akkoord en zegden toe om de registers aan Nieuwsuur te leveren. Ze vroegen Nieuwsuur wel enkele weken respijt, om eerst nog de registers op orde te kunnen maken. Duizenden hoogleraren kregen in die weken brieven met het verzoek om de registratie van hun bijbanen te controleren. Hier lees je enkele van die brieven: Amsterdam UMC ( pdf-bestand ), Rijksuniversiteit Groningen ( pdf-bestand ), Universiteit Leiden ( pdf-bestand ) en Universiteit Utrecht ( pdf-bestand ).

De universiteit weigerde meermaals om die te verstrekken. De rechter moest eraan te pas komen en die bepaalde in juni 2021 dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geen goede redenen had om openbaarmaking van het register met bijbanen te weigeren. De universiteit verstrekte daarop het register alsnog.

Opmerkelijk genoeg verschillen universiteiten van mening over de vraag of ook eventuele aandelenpakketten moeten worden opgenomen in het register. Als een hoogleraar aandelen heeft in een bedrijf waar hij ook onderzoek voor doet, kan dat leiden tot verlies van wetenschappelijke onafhankelijkheid. De Universiteit van Tilburg zegt daarom aandelenpakketten wel te registreren, volgens de Vrije Universiteit is dat juist niet verplicht.

In de registers moet dus worden opgenomen wat de nevenwerkzaamheden zijn, wie de opdrachtgever is, of er sprake is van een vergoeding, en hoe hoog die vergoeding is. Nieuwsuur heeft om al deze gegevens gevraagd, behalve om de hoogte van de vergoedingen, omdat dit mogelijk op bezwaar van hoogleraren zou stuiten en het onderzoek zou kunnen vertragen.

Voor de universiteiten geldt dat het hoogleraarschap altijd als hoofdfunctie geldt, zelfs bij een kleine aanstelling of een zogenaamde nul-aanstelling. Daarmee gelden alle andere werkzaamheden per definitie als bijbanen (nevenwerkzaamheden), die in het register moeten worden opgenomen als ze ook maar enigszins relevant zijn voor het vakgebied van de hoogleraar. Een voorbeeld: als een hoogleraar een aanstelling heeft van 0,1 fte bij de universiteit, en fulltime ceo is van een groot bedrijf, dan geldt die laatste baan als nevenfunctie. De hoogleraar moet toestemming vragen voor de functie, inkomsten opgeven, en de functie moet bij goedkeuring als zodanig in het register worden vermeld.

Ook de arts-hoogleraren die werken in de academische ziekenhuizen moeten in het register van de universiteiten worden meegenomen. Ze zijn weliswaar in dienst bij het ziekenhuis, maar hun wetenschappelijke rang wordt toegekend door de universiteit. De universiteit blijft verantwoordelijk voor toezicht op belangen en onafhankelijkheid, ongeacht waar de hoogleraar werkzaam is.

Alleen universiteiten hebben het wettelijke recht om de titel 'hoogleraar' te verstrekken. Universiteiten hebben de taak om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bewaken. Ze zijn volgens de cao ( pdf-bestand ) daarom ook verplicht om een register bij te houden met daarin alle relevante nevenfuncties en -belangen van alle hoogleraren, ongeacht of het gaat om gewoon hoogleraren, bijzonder hoogleraren, gasthoogleraren etc.. Alleen emeritus hoogleraren vallen niet onder de regeling. Uitgangspunt is dat universiteiten goed overzicht moeten hebben over belangen van hun topwetenschappers en hun onafhankelijkheid kunnen bewaken. Het interne register is dus niet gelijk aan de wetenschappelijke profielen van hoogleraren op de websites van de universiteiten. Die worden meestal door de hoogleraren zelf beheerd.

Van in totaal ruim 4200 hoogleraren in de registers ontving Nieuwsuur informatie over in totaal 16.000 nevenfuncties. De gegevens zijn verre van compleet, ondanks de tijd die de universiteiten en hoogleraren na het verzoek van Nieuwsuur hadden om de registers op orde te brengen.

We hebben de registers van de universiteiten (4200 hoogleraren) vergeleken met de hoogleraren die staan geregistreerd in de database van NARCIS. Daarin staan bijna 7000 hoogleraren. Dat verschil is deels te verklaren doordat wij niet de registers hebben van enkele kleinere universiteiten, omdat hoogleraren zonder nevenfuncties niet in de registers staan, en omdat het NARCIS-bestand deels vervuild is met hoogleraren die bijvoorbeeld uit dienst zijn of met emeritaat.

Om hier beter zicht op te krijgen deden we een steekproef. We keken naar 170 hoogleraren die wel in NARCIS staan vermeld, maar niet in de registers voorkomen. Van die 170 bleek dat 64 hoogleraren terecht niet in de registers voorkwamen. Bijvoorbeeld omdat ze geen nevenfuncties verrichten, of omdat ze niet meer werkzaam zijn als hoogleraar. Van de andere 106 hoogleraren bleek na bestudering dat ze ten onrechte niet in de registers staan: ze zijn actief als hoogleraar én hebben nevenfuncties die geregistreerd moeten zijn.

Het is moeilijk om die de steekproef af te zetten tegen het totaal van de 4200 hoogleraren die niet in het register staan. Een conservatieve schatting is dat honderden hoogleraren wel in het register zouden moeten staan, maar toch niet worden vermeld. Dat is niet onwaarschijnlijk, omdat alleen al bij de Universiteit Utrecht en het academisch ziekenhuis Utrecht enkele honderden hoogleraren werken. De Utrechtse universiteit laat weten dat nevenfuncties wel in personeelsdossiers worden geregistreerd. Nieuwsuur kan dat niet controleren.