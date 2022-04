Hoe rammelt registratie bijbanen bij verschillende universiteiten?

Meer informatie over dit onderzoek:

Nieuwsuur kreeg voor het eerst inzage in alle interne registers van veertien universiteiten en zeven academisch medische centra. Naast de interne registers, bekeek Nieuwsuur ook de onlineprofielen van hoogleraren en databases van onder meer de Kamer van Koophandel, het Kadaster, transparantieregisters, belangenverklaringen en openbare bronnen als LinkedIn.

Alle hoogleraren waar we over publiceren is om een reactie gevraagd. Alle antwoorden van hen en van de bevraagde universiteiten en andere organisaties zijn te vinden in ons verantwoordingsartikel.

Universiteiten zijn volgens hun cao verplicht tot het bijhouden van een register. Een hoogleraar moet formeel toestemming vragen aan de universiteit voor het uitvoeren van een bijbaan, ongeacht de de aanstelling. Dat geldt voor fulltime hoogleraren, maar net zo goed voor hoogleraren die maar een paar uurtjes op de universiteit werken en ook voor gasthoogleraren. Het maakt niet uit of het hoogleraarschap betaald of onbetaald is.

Tussen universiteiten is nog verschil van mening over de vraag of ook financiële belangen zoals aandelenbezit gemeld moet worden. Deskundigen stellen dat dat wel zou moeten omdat hoogleraren met aandelenbezit belang hebben in bepaalde bedrijven of sectoren.

Aan deze productie werkte ook Lars Boogaard mee. Hij schoonde de registers op die door universiteiten werden aangeleverd. Uiteindelijk maakte hij van alle registers één database. Daarmee werd een bestand met duizenden hoogleraren en hun - al dan niet opgegeven - nevenfuncties doorzoekbaar. Ook konden verschillende hoogleraren vergeleken worden.

Van alle hoogleraren die wij in ons verhaal opvoeren, wilde niemand op camera reageren. Zij reageerden enkel schriftelijk op onze vragen.

Nieuwsuur blijft onderzoek doen naar bijbanen van hoogleraren. Wil je persoonlijk reageren, mail dan naar [email protected] en [email protected].

Via de collectie hieronder krijg je een overzicht van alle publicaties rondom dit onderzoek.