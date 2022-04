Bestuurders PostNL België toch vrijgelaten, onderzoek gaat door

De gearresteerde topman van PostNL in België, Rudy Van Rillaer, en operationeel manager John de Bruin mogen toch onder voorwaarden de cel verlaten. Dat heeft een Belgische onderzoeksrechter besloten, bevestigt het bedrijf aan de NOS na berichtgeving in de Belgische zakenkrant De Tijd.

De twee zouden vorige vrijdag worden vrijgelaten, maar de Belgische justitie ging daartegen in beroep. Maandag leek het erop dat de mannen nog twee weken in hechtenis zouden blijven, maar dat heeft de onderzoeksrechter dus teruggedraaid. Wat de voorwaarden voor vrijlating precies zijn, is niet bekend.

Ook zijn de depots van PostNL in Wommelgem en Willebroek weer vrijgegeven. Volgens de onderzoeksrechter is er voldoende bewijs verzameld en zijn verdere beslaglegging op de depots en opsluiting van de topbestuurders niet meer nodig.

De Belgische justitie verdenkt de topmensen van de Belgische tak van PostNL onder meer van arbeidsuitbuiting, aangeduid als mensenhandel, valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie. De misstanden hebben zich mogelijk voorgedaan bij onderaannemers van het bedrijf.