De Jonge: contact over Van Lienden had eerder moeten worden gemeld

Minister De Jonge vindt achteraf dat de Kamer eerder geïnformeerd had moeten worden over zijn betrokkenheid bij contacten over mondkapjes van Sywert van Lienden. Dat blijkt uit een brief aan zijn collega Helder, die nu naar de Kamer is gestuurd. De oud-minister van Volksgezondheid benadrukt dat alle aanbiedingen van coronabeschermingsmiddelen destijds niet onder zijn eigen verantwoordelijkheid in behandeling zijn genomen, maar onder verantwoordelijkheid van de minister voor Medische Zorg. Maar De Jonge vroeg wel zijn politiek adviseur en een topambtenaar contact op te nemen met Van Lienden. De Jonge erkent dat over zijn betrokkenheid verwarring is ontstaan en dat dat had kunnen worden voorkomen. "Ik heb daarop onvoldoende toegezien en dat betreur ik", schrijft hij. De Jonge heeft vandaag honderden pagina's aan WhatsApp-gesprekken openbaar gemaakt, niet alleen van hem maar ook van zijn politiek adviseur.

Onlangs werd via de Volkskrant duidelijk dat De Jonge er in 2020 bij zijn hoogste ambtenaar op heeft aangedrongen contact te leggen met Van Lienden. De Jonge erkent nu dus dat hij dat eerder had kunnen melden. Hij vindt achteraf ook dat het completer was geweest als hij op vragen van journalisten over die contacten had geantwoord.

Bekijk hier alle WhatsApp-gesprekken die zijn vrijgegeven.

Uit de vrijgegeven appjes wordt onder meer duidelijk dat Van Lienden ook De Jonge heeft voorgehouden dat hij "zonder winstoogmerk" opereerde. En nadat Van Lienden de deal over 40 miljoen mondkapjes heeft gesloten, wijst hij De Jonge erop dat er nog meer mondkapjes klaarliggen. De minister gaat daar niet echt op in en zegt: "Dank. Ik ga het goed lezen!" In een app-gesprek tussen De Jonge en een van zijn toenmalige topambtenaren zegt de laatstgenoemde dat hij is "gaan knuffelen" met Van Lienden, op verzoek van de minister. "Dat is bijna een dagtaak." 'Sywert losgeslagen' De ambtenaar laat De Jonge weten dat het deels is gelukt om tot een samenwerking te komen. "Voor een deel niet", appt de ambtenaar. "Kan zijn dat dat ergens in het nieuws komt. Sywert heeft gezegd dat hij dat niet zou doen." Martin van Rijn, de tijdelijke minister voor Medische Zorg die verantwoordelijk was voor de aanschaf van mondkapjes, appte ook met De Jonge over Van Lienden. "Die Sywert is echt losgeslagen. Heel Nederland aan een medisch mondkapje", schreef Van Rijn.