Het was druk bij de pomp: bijna 50 procent vaker getankt op dag van accijnsverlaging

Het was al duidelijk dat mensen afgelopen vrijdag in groten getale zijn gaan tanken, omdat toen de brandstofprijzen fors omlaag gingen. Uit nieuwe ING-cijfers blijkt nu dat er vrijdag 48 procent meer gepind werd bij tankstations dan normaal. De dag ervoor, met de oude hoge prijzen, was dat juist 22 procent minder dan normaal.

Ook zaterdag 2 april was het aantal tankbeurten nog fors hoger, bijna 20 procent. ÏNG merkt ook dat vlak voor de accijnsverlaging gemiddeld minder geld per tankbeurt werd afgerekend. "Kennelijk gooiden sommige consumenten de tank ook wat minder vol", aldus ING-econoom Marten van Garderen.

ING vergeleek het met het tankgedrag rond dezelfde tijd in de jaren 2017, 2018 en 2019. Er is niet vergeleken met de coronajaren 2020 en 2021, omdat toen sowieso minder werd getankt door lockdowns en het thuiswerkadvies.

De brandstofprijzen waren al hoog en door de oorlog in Oekraïne bereikten ze de afgelopen tijd recordhoogten. Om de pijn te verzachten besloot het kabinet de accijns op brandstof te verlagen, met 17 cent per liter voor benzine en 11 cent voor diesel. Die verlaging ging dus 1 april in en duurt in principe tot eind dit jaar.