Hollywood wacht al negen jaar op showtime: Lakers weer niet goed genoeg voor play-offs

'Winning Time'. Dat is de titel van de dramaserie op de Amerikaanse zender HBO over de roemrijke Los Angeles Lakers van de jaren 80. De Lakers van Kareem Abdul-Jabbar en Earvin 'Magic' Johnson. Een tijd waarin Hollywood het basketbal ontdekte en de sport veranderde in 'Showtime'. Vijf van de tien afleveringen zijn inmiddels uitgezonden. Tegen de tijd dat aflevering zes op televisie is, zijn de échte Lakers al uitgespeeld.

De geblesseerde LeBron James kijkt toe in het duel met Phoenix Suns. - Reuters

Door de 121-110 nederlaag in Arizona tegen Phoenix Suns is het niet meer mogelijk voor de sterrenformatie rond LeBron James om tiende te worden in de Western Conference. Daardoor lopen de Lakers de play-offs mis, voor de zevende keer alweer in de afgelopen negen jaar. De harde werkelijkheid: in het laatste decennium horen de Lakers (17-voudig kampioen) gewoon bij de slechtste ploegen van de NBA.

James kan het niet alleen Voor LeBron James, die de laatste wedstrijden moest toekijken met een enkelblessure, is het pas de vierde keer in zijn bijna twintig jaar durende loopbaan dat hij is uitgespeeld voordat de prijzen verdeeld worden. Dat overkwam hem alleen in zijn eerste twee seizoenen in de NBA bij Cleveland Cavaliers. En nu al twee keer met de Lakers. En toch, volgens de statistieken heeft de 37-jarige James een van zijn beste seizoenen achter de rug. Met een gemiddelde van ruim 30 punten per wedstrijd is hij de meest productieve speler in de NBA.

De vijf meest productieve spelers in de NBA (gemiddeld per wedstrijd). - Twitter / @NBAstats

Met Anthony Davis, Dwight Howard, Carmelo Anthony en vooral Russel Westbrook beschikken de Lakers over nog vier spelers die een grote kans maken om na hun loopbaan in de Hall of Fame opgenomen te worden. Bovendien is het pas twee jaar geleden dat de Lakers kampioen werden van de NBA, een titel behaald zonder publiek in de coronabubbel van het Walt Disney-resort in Florida. Waarom ging het dan toch weer mis? Ego's, gebrek aan inzet, sluimerende onvrede tussen spelers en coach Frank Vogel worden veel genoemd. Maar de realiteit is ook dat James en Davis een groot deel van het seizoen misten door blessures.

Russell Westbrook verschuilt zich achter Lakers-coach Frank Vogel. - EPA

Westbrook - een zesvoudig NBA Allstar overgenomen van Washington Wizards - lijkt nu pas zijn draai te vinden in Los Angeles. Rijkelijk laat. Suns met stip op één Dat het vonnis werd geveld door Phoenix Suns is dan weer geen schande. De Suns zijn met uitblinkers Devin Booker en Chris Paul dit jaar het beste team in de NBA. De zege op de Lakers was al de 63ste zege in het reguliere seizoen, een nieuw record in de clubgeschiedenis. Vorig seizoen waren de Suns in de eerste ronde van de play-offs ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Lakers.