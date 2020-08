Proef gratis zorg slachtoffers seksueel geweld: 'Hulp zoeken moeilijk genoeg'

Slachtoffers van seksueel geweld hoeven vanaf morgen niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. Dat moeten ze nu vaak wel en voor sommigen is dat een belemmering.

Het gaat om een proef die een jaar duurt. Het idee is dat dat de drempel verlaagt om hulp te zoeken. Slachtoffers kunnen terecht bij een Centrum Seksueel Geweld, vaak verbonden aan een ziekenhuis. Daar kan sporenonderzoek worden gedaan, maar ook onderzoek naar besmetting met geslachtsziektes. Ook wordt er psychische hulp geboden.

Verhalen op de dader

Het sporenonderzoek om de dader op te sporen is gratis, maar andere medische kosten vallen wel onder het eigen risico in de zorgverzekering. Slachtoffers kunnen wel een tegemoetkoming aanvragen, of de kosten verhalen op de dader.

"De juiste hulp op het juiste moment kan een belangrijk verschil maken voor slachtoffers van een ernstig misdrijf als seksueel geweld", zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming. "Hulp zoeken is vaak al moeilijk genoeg, daarom is het van belang om belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen."

Eerste dagen

De proef geldt voor slachtoffers die zich binnen zeven dagen melden bij een Centrum Seksueel Geweld. Volgens Dekker zijn de eerste dagen het belangrijkst bij hulp aan slachtoffers van seksueel geweld.

Als mensen zich binnen een week melden zou onder meer de kans op psychisch herstel het grootst zijn.