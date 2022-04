Vanavond op tv: Bijbanen hoogleraren • Verslag vanuit Tsjernihiv

Universiteiten hebben slecht zicht op de bijbanen van duizenden topwetenschappers. De verplichte registratie ervan is een chaos. Sommige instellingen hebben, tegen de afspraken in, überhaupt geen register.

Verslag vanuit Tsjernihiv

Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp maakt een verslag vanuit Tsjernihiv. Deze historische Oekraïense stad is zwaar getroffen door de Russen. Nu de Russische militairen de stad hebben verlaten is het de vraag wat er van over is.

Gisteren maakte Gert-Jan Dennekamp dit verhaal, vanuit Stary Bykiv: