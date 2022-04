Opnieuw invallen bij Duitse neonazi’s, 'wilden nazi-wijk stichten'

Eerder maakten we deze reportage over rechts-extremisme bij de Duitse politie, onder meer met een Berlijnse cabaretière die doodsbedreigingen ontving nadat haar privégegevens op een politiecomputer werden opgevraagd:

De Duitse overheid voert sinds 2019 een verbeten strijd tegen opkomend rechtsextremisme in Duitsland. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer bestempelde extreemrechts geweld als het grootste gevaar voor de Duitse democratie. Meerdere keren per jaar zijn er invallen en huiszoekingen.

In het vizier staan de bewegingen Combat 18, Atomwaffen Division Deutschland, Sonderkommando 1418 en Knockout 51. De opgepakte mannen hoorden bij laatstgenoemde groep. Ze hebben allen de Duitse nationaliteit en werkten volgens het Openbaar Ministerie aan de stichting van een nazi-wijk in de stad Eisenach. Ze worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging en deelname aan een criminele organisatie.

Politie en justitie in Duitsland zijn sinds vanmorgen bezig met een grootscheepse actie tegen leden van rechtsextremistische groepen. In elf deelstaten zijn tientallen woningen en gebouwen doorzocht. Vier mensen zijn tot nu toe opgepakt.

Sommige bewegingen bestaan al tientallen jaren en hebben hun oorsprong in andere landen. Zo begon Combat 18 in de jaren 90 in Groot-Brittannië, opgezet als de gewapende tak van de neonazistische groepering Blood and Honour.

Initialen van Adolf Hitler

Over de motieven van Combat 18 valt niet te twisten. De cijfers 1 en 8 staan voor de initialen van Adolf Hitler. Leden profileren zich met nazisymbolen en maken zich schuldig aan haat en geweld tegen buitenlanders en mensen uit linkse politieke kringen. In 2020 werd Combat 18 in Duitsland verboden, maar er zijn sterke vermoedens dat dat weinig effect heeft gehad.

De vier opgepakte leden van Knockout 51 worden binnenkort bij een rechtbank in Karlsruhe voorgeleid. Dan moet ook duidelijk worden wat er bij de tientallen huisdoorzoekingen is gevonden. Mogelijk leiden die tot meer arrestaties.