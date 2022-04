Tornado's trekken over zuiden VS, zeker twee doden

Ruim 50.000 huishoudens in meerdere zuidelijke staten zaten afgelopen nacht zonder stroom.

In Georgia viel een dodelijk slachtoffer, ook raakten meerdere mensen gewond. Een tornado blies daar onder meer het dak van een lokaal gerechtsgebouw en vernielde de ingang van een regeringsgebouw. Ook werden meerdere huizen verwoest.

In Texas kwam een 71-jarige man om het leven doordat er een boom op zijn huis viel. Iemand anders raakte gewond.

Door tornado's die over de zuidelijke staten van de Verenigde Staten trekken zijn zeker twee mensen omgekomen. De autoriteiten waarschuwen ook vandaag nog voor gevaarlijke weersomstandigheden in het gebied.

Een politiek debat in South Carolina werd bijna een uur uitgesteld. Het parlementsgebouw van de staat werd ontruimd na een tornadowaarschuwing.

In Newton County, in de staat Mississippi, werd een snelweg uren afgesloten vanwege omgevallen bomen. In Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia, kwam een boom op een huis terecht. "De tornado nam alles mee", vertelde de bewoner aan WSB-TV. "Jaren en jaren heb ik die boom zien staan."